O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu hoje não ter ficado "super feliz da vida" por ter perdido jogadores importantes e lembrou as dificuldades sentidas para preparar o jogo com o Sporting, da I Liga de futebol.

"Um treinador é um eterno insatisfeito, sinceramente. É o mercado que é, não podemos estar a super felizes da vida quando se perdem jogadores muito importantes na dinâmica da equipa. Temos de respeitar o mercado e a dificuldade que existe a nível mundial, não só em Portugal, mas em todo o mundo, mas mais ainda no nosso país", disse o técnico, na antevisão do jogo com o Sporting.

Conceição lembrou ainda que o FC Porto tem ainda a dificuldade acrescida de estar sob a "alçada do fair-play financeiro" da UEFA.