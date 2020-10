Covid-19

A câmara de Gondomar vai encerrar os cemitérios entre 30 de outubro e 02 de novembro, admite fechar passadiços e promete "caçar" a licença de estabelecimentos "incumpridores", devido à "duplicação de casos" de covid-19 no concelho, adiantou a autarquia.

"Desde segunda-feira até hoje, os casos mais do que duplicaram. Estamos muito preocupados porque estes números são superiores ao que aconteceu no concelho na primeira vaga [da pandemia da covid-19]. Daí um endurecer de medidas com mais monitorização e sensibilização", disse à agência Lusa o presidente da Câmara, Marco Martins.

Também os estabelecimentos comerciais e de restauração "serão monitorizados e, em caso de reincidência no incumprimento de horário, lotação ou regras de higiene, a câmara vai caçar a licença de utilização", garantiu o autarca.