Covid-19

As situações do casamento forçado e de incesto aumentaram na Guiné-Bissau com o confinamento social imposto pelas autoridades para evitar o aumento de infeções pelo novo coronavírus, denunciou hoje a Associação Amigos de Criança (AMIC), Laudolino Medina.

A AMIC, uma das mais destacadas organizações guineenses na matéria de proteção de menores, disse não ter um estudo para sustentar a sua tese, mas que indicadores de entrada e saída de meninas no centro de acolhimento em Bissau apontam naquele sentido.

Desde que foi declarado o estado de emergência sanitária no país, em março, até à semana passada, a AMIC já recebeu no seu centro de acolhimento de menores em situação de risco e vulnerabilidade quatro meninas menores de 18 anos.