Brexit

O Reino Unido considera que as negociações pós-Brexit "estão terminadas" e só admite retomar contacto se a União Europeia (UE) "mudar fundamentalmente a sua posição", vincou hoje o porta-voz do primeiro-ministro britânico.

"As negociações comerciais acabaram. A UE acabou com elas, dizendo que não quer mudar a sua posição de negociação. Ou a UE muda fundamentalmente a sua posição ou nós saímos [do período de transição] nos termos da Austrália", afirmou James Slack esta tarde aos jornalistas.

O negociador chefe da UE, Michel Barnier, anunciou na quinta-feira, após o Conselho Europeu em Bruxelas, que tinha pretendia voltar a dialogar com o seu homólogo britânico, David Frost, a partir de sexta-feira e passar a próxima semana em Londres.