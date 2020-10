Actualidade

A Arábia Saudita acredita que os EUA, com esta ou outra administração, querem dialogar com o Irão e Riade apoiará esse diálogo se o foco for o nuclear e a estabilidade regional, afirmou hoje o chefe da diplomacia saudita.

Faizal bin Farhan bin Abdullah Al-Saud, que falava à imprensa em Lisboa após um encontro com o homólogo português, Augusto Santos Silva, reiterou o "apoio integral" de Riade à política de "pressão máxima" sobre o Irão, que considera "estar a produzir resultados" e a limitar a capacidade de Teerão "para as suas atividades de desestabilização".

"Não obstante, apoiamos, e o meu entendimento é que a atual administração dos Estados Unidos e, tenho a certeza, qualquer futura administração, vão querer dialogar com os iranianos", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita.