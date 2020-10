Açores/Eleições

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, considerou hoje que o alerta da Comissão Nacional de Eleições (CNE) sobre um 'email' enviado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) aos eleitores açorianos representou um ponto final no tema.

Aos jornalistas, nas Velas, em São Jorge, o também presidente do PS/Açores disse que o objetivo da mensagem foi "permitir que o maior número possível de pessoas vote".

E asseverou: "Foi esse o objetivo. A CNE não entende da mesma maneira. Está esclarecido o assunto".