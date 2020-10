Covid-19

Os alunos de enfermagem vão reforçar as equipas de saúde públicas na realização dos inquéritos epidemiológicos, para detetar "o mais rapidamente" possível os contactos próximos de doentes com covid-19, anunciou hoje a diretora-geral da Saúde.

O anúncio de Graça Freitas foi feito na conferência de imprensa regular sobre a pandemia de covid-19, onde foi questionada sobre o alerta da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública de que no Norte e da na região de Lisboa e Vale do Tejo os médicos já não conseguem conter as cadeias de transmissão por falta de recursos humanos.

Graça Freitas reconheceu que, neste momento, existe "uma enorme pressão sobre os serviços de saúde pública, sobre as unidades de saúde pública", porque Portugal está com "muitos doentes, muitos casos e a investigação epidemiológica implica que a partir de cada caso que é encontrado e diagnosticado se vá à procura dos seus contactos".