Actualidade

Um lar ilegal do concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, foi encerrado e 13 idosos foram retirados devido a "condições precárias" de organização e higiene, disse fonte do Instituto de Segurança Social (ISS).

O Departamento de Fiscalização do Instituto de Segurança Social, em colaboração com a Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso, realizou na quinta-feira uma ação inspetiva "tendente ao encerramento administrativo urgente de uma estrutura residencial para pessoas idosas ilegal, a funcionar no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real".

No local, segundo uma fonte ligada ao processo, foram encontrados 13 idosos (11 mulheres e dois homens), um dos quais acamado.