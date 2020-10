Açores/Eleições

O porta-voz do PAN/Açores Pedro Neves afirmou hoje que o partido apoia "totalmente" o parecer dado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) a propósito da mensagem enviada pela Autoridade Tributaria (AT) aos açorianos sobre as eleições.

"Eu sei que nós temos que reduzir a abstenção, mas não é por aqui. E, devido à transmutação que vemos entre o Governo e o PS a fazer campanha, eu já estou completamente baralhado. E com estes e-mails não ajudou em nada, tendo em conta a transparência que nós queremos imprimir na região açoriana", afirmou Pedro Neves, em declarações aos jornalistas.

Pedro Neves, que é também o cabeça de lista do PAN pelo círculo eleitoral de São Miguel, falava à margem de uma reunião com o provedor da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, no âmbito da campanha para as eleições regionais de 25 de outubro.