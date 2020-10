Covid-19

Desde o início da pandemia da covid-19 em Portugal, em 02 de março, morreram 860 pessoas que residiam em lares, representando quase 40% do total dos óbitos no país, segundo dados divulgados hoje pela diretora-geral da Saúde.

Do total das 860 vítimas, 349 residiam na região Norte, 333 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 152 na região Centro, 20 no Alentejo e seis ao Algarve, precisou Graça Freitas na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19.

Sobre as 21 mortes ocorridas nas últimas 24 horas, Graça Freitas adiantou que 10 ocorreram na região Norte, nove na região de Lisboa e Vale do Tejo e dois na região Centro.