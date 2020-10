Actualidade

O Tribunal da Comarca da Madeira agendou para 13 de novembro a leitura da decisão instrutória do processo relacionado com a queda de uma árvore no Monte, no Funchal, que provocou a morte de 13 pessoas e feriu outras 49.

A decisão instrutória determina se os arguidos são ou não pronunciados para ir a julgamento.

Em 04 de outubro de 2018, o Ministério Público acusou a vice-presidente da Câmara do Funchal, Idalina Perestrelo, responsável pelos pelouros do Ambiente Urbano, Espaços Verdes e Públicos, e o chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes, Francisco Andrade, de 13 crimes de homicídio por negligência e 49 de ofensas à integridade física involuntária ou negligente. Ambos requereram a abertura de inquérito.