Actualidade

A China condenou hoje os ataques do Governo norte-americano aos Institutos Confúcio, organismos patrocinados por Pequim para assegurar o ensino da língua chinesa, mas frequentemente vistos como um braço da propaganda do regime comunista.

A administração de Donald Trump pediu na semana passada às escolas e universidades que repensem os seus laços com os institutos, associando-os à "influência maligna" da China.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Zhao Lijian, contestou as críticas de Washington e acusou o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e os políticos norte-americanos de agirem com base em "preconceito ideológico e interesses políticos pessoais, minando deliberadamente os intercâmbios na cultura e no ensino e a cooperação entre os dois países".