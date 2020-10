Brexit

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje que um acordo sobre a relação comercial pós-Brexit requer "esforços, em particular (da parte) do Reino Unido", em reação à ameaça de "não acordo" avançada esta sexta-feira pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

"Foi o Reino Unido que quis deixar a União Europeia [processo conhecido como 'Brexit']", lembrou Macron, no final de uma cimeira dos líderes dos 27 Estados-membros do bloco comunitário, em Bruxelas.

Londres tem "mais necessidade do que nós de um acordo", frisou o chefe de Estado francês, admitindo que os parceiros comunitários estão "a esbarrar em tudo" com os britânicos, não apenas nas questões relacionadas com o setor das pescas.