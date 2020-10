Covid-19

O Governo cabo-verdiano afirmou hoje que o país está "em condições e preparado" para voltar a receber turistas, após a conclusão da auditoria ao setor da saúde e da certificação de 500 estabelecimentos turísticos.

Em comunicado, o executivo refere que foi concluída "com sucesso" a primeira fase da implementação das diretrizes POSI-Check, para instalações médicas regionais, tendo sido certificados e aprovados os centros e unidades de cuidados intensivos de covid-19 no Hotel Sabura e no Hospital Ramiro Figueira, ambos na ilha do Sal.

Igualmente certificados por esta auditoria internacional, conduzida pela consultora Intertek Cristal, foram o novo centro de Saúde de Santa Maria (Sal) e da Clínica de Boa Esperança e delegacia de Saúde, ambas na Boa Vista, sendo estas as duas principais ilhas turísticas de Cabo Verde.