Actualidade

Investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) combinaram nanopartículas de duas substâncias de origem natural com a radioterapia em modelos animais de cancro da mama e concluíram que o crescimento do tumor diminui "significativamente".

Em declarações feitas hoje à agência Lusa, Flávia Castro, investigadora do instituto da Universidade do Porto, explicou que o estudo, publicado na revista cientifica Biomaterials, teve por base nanopartículas de dois biomateriais, o quitosano (extraído de crustáceos) e o ácido-poliglutâmico (extraído da fermentação de bactérias).

"Verificamos que essas nanopartículas tinham, por si só, capacidade de alterar o perfil de células imunes e de as ativar através de diferentes vias", explicou.