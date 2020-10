Covid-19

O futebolista português Cristiano Ronaldo assegurou hoje não ter infringido nenhum protocolo e que teve o cuidado de fazer "as coisas bem, com autorizações", salientando que se sente bem e assintomático, apesar do teste positivo ao novo coronavírus.

Num direto que fez nas suas redes sociais, Ronaldo sublinhou que não infringiu qualquer lei.

"Isso é tudo mentira, fiz as coisas todas bem. Falei com a minha equipa, tivemos o cuidado de fazermos as coisas bem. Principalmente, para o senhor italiano, cujo nome eu não vou dizer, é mentira, cumpri todos os protocolos", disse o jogador da Juventus.