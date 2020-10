Actualidade

O 10.º Festival Marionetas ao Centro começa no dia 24, na Lousã, distrito de Coimbra, com animação de rua e um espetáculo baseado no livro "O Conto da Ilha Desconhecida", do escritor José Saramago.

Em palco, juntam-se a atriz portuguesa Adriana Melo e o bailarino e marionetista brasileiro Magnum Soares, para darem vida a uma adaptação dessa obra do Nobel da Literatura de 1998, agora intitulada "A Caravela Desconhecida".

"Nesta história, encontram-se presentes o conceito de sonho e de imaginação, os quais relacionamos com a linguagem artística escolhida", explicam, numa sinopse do espetáculo de marionetas.