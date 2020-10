Covid-19

(CORREÇÃO DO 2.º PARÁGRAFO) Lisboa, 16 out 2020 (Lusa) - Portugal registou hoje 21 mortos relacionados com o novo coronavirus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), voltando a valores diários que não eram observados desde abril.

Segundo dados oficiais, Portugal registou em 03 de abril 37 vítimas mortais, o maior número diário de óbitos desde o início da pandemia. (CORRIGE NO SEGUNDO PARÁGRAFO QUE O MAIOR NÚMERO DE VÍTIMAS MORTAIS OCORREU NO DIA 03 DE ABRIL E NÃO 03 DE AGOSTO)

O segundo número mais elevado (35) aconteceu em três dias, também em abril.