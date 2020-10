Covid-19

Itália registou 10.010 contágios de covid-19 nas últimas 24 horas, total nunca alcançado desde o início da pandemia, numa altura em que o Governo e as diferentes províncias italianas continuam a estudar medidas para conter a pandemia.

A deteção das mais de 10 mil infeções em 24 horas também se deve ao número elevado de testes de diagnóstico realizados entre quinta-feira e hoje, que ultrapassou as 150.000.

No total, desde o início da pandemia em Itália, a 21 de fevereiro, as autoridades sanitárias italianas já detetaram 391.611 infetados com o novo coronavírus.