Incêndios

O apoio às empresas afetadas pelos incêndios de 15 de outubro de 2017 contam com uma taxa de execução, até ao momento, de 75,5%, de um apoio total do Estado de 106 milhões de euros, anunciou hoje o Governo.

Os projetos no âmbito do REPOR - Sistema de Apoio à Reposição da Competitividade e Capacidades Produtivas correspondem a um investimento total de 135 milhões de euros e um apoio do Orçamento do Estado de 106 milhões de euros, tendo já sido executados cerca de 80 milhões de euros (75,5%), anunciou hoje o Ministério da Coesão Territorial, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

De acordo com a tutela, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte e do Centro têm aprovados 380 projetos no âmbito do programa REPOR.