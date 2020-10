Covid-19

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) em Angola mantém a assistência básica ao seu público-alvo, onde até agora foi registado apenas um caso de infeção pelo novo coronavírus, disse à Lusa o representante deste organismo.

Segundo o representante do ACNUR em Angola, Vito Trani, o único caso confirmado, cuja nacionalidade não foi revelada, registou-se em Luanda, e era assintomático.

O responsável disse que o ACNUR controla refugiados na parte norte do país, no assentamento do Lóvua, província da Lunda Norte, e na comunidade urbana em Luanda.