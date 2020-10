Açores/Eleições

A CDU/Açores está "de acordo com a decisão da Comissão Nacional de Eleições" sobre o 'email' da Autoridade Tributária e condena o Governo Regional por uma atitude que não contribui "nem para o esclarecimento", nem para o "combate à abstenção".

Em declarações à Lusa, o coordenador regional do PCP, Marco Varela, referiu hoje que o Governo Regional socialista, "futuramente, não deve ter este tipo de atitudes".

O candidato da CDU (PCP/PEV) pelos círculos do Corvo e compensação reagia à polémica que levou a Comissão Nacional de Eleições (CNE) a receber queixas de "mais de duas dezenas de cidadãos" a propósito de um 'email' enviado pela Autoridade Tributária (AT) sobre o processo de voto em mobilidade para as próximas regionais de 25 de outubro.