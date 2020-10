Actualidade

O município de Leiria, a associação InPulsar e o Grupo Lusiaves assinaram hoje o protocolo de colaboração do projeto Morada Certa - Leiria Housing First, para dar casa e apoio a todas as pessoas sem-abrigo na cidade.

Segundo a InPulsar, atualmente existem 19 pessoas em Leiria na condição de sem-abrigo. No âmbito deste projeto, três dos indivíduos há mais tempo nesta situação estão alojados desde o início do ano. Mas o objetivo é retirar todas as pessoas da rua, frisou Avelino Gaspar, responsável da Lusiaves.

"Quando tomei conhecimento do projeto Morada Certa, disse imediatamente e sem hesitar que apoiaria. Apenas coloquei uma condição: não vamos tirar algumas pessoas das ruas de Leiria, vamos tirar das ruas da cidade todas as pessoas nesta condição, garantindo uma habitação individual para cada um mas também apoio para o seu dia-a-dia", afirmou o empresário.