Actualidade

O FC Porto e o Benfica vão disputar a Supertaça no Estádio Municipal de Aveiro em 23 de dezembro, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os 'dragões, vencedores da I Liga e da Taça de Portugal, defrontam os finalistas vencidos da Taça pelo direito de erguer a Supertaça, que habitualmente abre a temporada futebolística em Portugal, mas foi este ano adiada devido à pandemia de covid-19.

Nesse mesmo estádio vão decorrer outros dois jogos relativos a provas da FPF, com o dia 13 de dezembro a albergar a final da Taça feminina de 2019/20, entre Benfica e Estoril Praia ou Sporting de Braga, seguido da final da Taça da Liga feminina, de novo entre as 'águias' e o Sporting de Braga, no dia 16.