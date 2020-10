Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, considerou hoje, durante a apresentação da sua lista às próximas eleições do clube 'encarnado', que representa o presente do emblema lisboeta, e que Rui Costa, candidato a vice-presidente, representa o futuro.

Vieira realçou a entrada na sua lista de Rui Costa, com quem já trabalha há doze anos no âmbito da SAD, vincando que o antigo futebolista "tem a essência do Benfica", e assinalando a "paixão, o inconformismo e a mística" de quem já jogou nas 'águias'.

"Já discordámos, já divergimos, porque isso é normal entre os que têm de decidir, mas sempre estivemos de acordo no essencial. Sabe o que foi feito, sabe de onde viemos e para onde vamos, sabe o que queremos e o que projetamos para o futuro do Benfica. Eu represento o presente, o Rui representa o futuro", lançou Vieira.