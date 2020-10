Açores/Eleições

A líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse hoje que mais de 20 anos de poder socialista nos Açores gerou uma subida da riqueza mas também pobreza, destacando que "boa parte" das pessoas vive "cada vez pior".

Catarina Martins, em declarações à agência Lusa e à Antena 1 Açores, em Ponta Delgada, onde se encontra em campanha eleitoral, referiu que "mais de 20 anos de maioria absoluta do PS até permitiram que a riqueza da região subisse, mas a pobreza também".

A líder do BE/Açores encontra-se nos Açores no âmbito da campanha eleitoral para as legislativas regionais dos Açores, tendo reunido esta tarde com agentes turísticos em Ponta Delgada, acompanhada pelo líder regional, António Lima.