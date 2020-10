Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, afirmou hoje que a equipa tem de entrar sem medo e com agressividade se quiser vencer o FC Porto este sábado em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol.

Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os campeões nacionais, reconheceu que os 'dragões' têm fatores muito fortes e admite que para os contrariar o Sporting tem de "entrar de cabeça" no jogo.

"O Sporting tem de igualar a intensidade do FC Porto para o conseguir anular. Conhecemos bem a equipa do FC Porto. O Sporting tem de se atirar de cabeça, não ter medo de nada e jogar com muita agressividade. Isso vai ser determinante para o jogo de amanhã [sábado]", afirmou.