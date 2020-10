Actualidade

Os autarcas da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra defenderam hoje, em Góis, a simplificação dos processos de contratação pública para permitir acelerar o investimento público.

Reunidos naquela vila do interior do distrito de Coimbra, os membros do Conselho Intermunicipal realçaram que, no atual momento, é "impossível executar com a velocidade necessária sem mexer na contratação pública", de acordo com um comunicado daquela CIM, liderada por José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

"É absolutamente decisivo que se possa ultrapassar os obstáculos que a contratação pública tem gerado à execução do investimento público, sob pena de corrermos o risco de não sermos capazes de executar as verbas que vêm da União Europeia sem nunca negligenciar o rigor e a transparência", afirma José Carlos Alexandrino, citado na nota.