Covid-19

Dos 97 utentes do lar Mansão de São José, em Beja, infetados com o novo coronavírus, 58 vão ser transferidos no sábado para a Base Aérea 11 (BA11), em Beja, revelou hoje o presidente da Câmara Municipal.

Em declarações à Agência Lusa, o autarca Paulo Arsénio explicou que a transferência dos 58 utentes da instituição foi decidida pelas autoridades de Saúde locais e visa "descongestionar o espaço" do lar, "que, aparentemente, tem pessoas em excesso".

"Para descongestionar o espaço, vão retirar as 58 pessoas que estão em melhores condições físicas e de mobilidade, mantendo na unidade", situada na zona histórica da cidade de Beja, os restantes 27 utentes "que têm mais dificuldades de locomoção e autonomia", disse.