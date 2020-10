TAP

O presidente do Conselho Regional do Norte reconheceu hoje que a TAP atravessa um momento "complexo", mas defendeu que o aeroporto do Porto "não pode ficar sinalizado como o patinho feio da transportadora aérea".

"O momento é delicado para o país, que vive a crise económica de uma pandemia e é complexo para a TAP, que tem de apresentar um plano de restruturação em Bruxelas até ao final do ano, mas pelo meio não pode ficar o aeroporto do Porto sinalizado como o patinho feio da transportadora nacional", afirmou à Lusa Miguel Alves.

Para o socialista, que preside ao Conselho Regional do Norte, órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), "é no Porto e no Norte que o país encontra as suas empresas mais exportadoras, o seu motor industrial, a capacidade de crescer no turismo e a ligação mais forte à diáspora".