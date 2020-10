OE2021

O secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, manifestou hoje abertura para consensos com os partidos de esquerda durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), nomeadamente quanto ao novo apoio social para trabalhadores.

"O Governo estará, como tem estado até aqui, disponível para manter o diálogo, para manter portas abertas, para que consigamos em conjunto ou como fruto desse diálogo chegar a soluções melhores, mais bem ajustadas, mais bem calibradas àquilo que são os objetivos", afirmou o governante numa conversa com jornalistas no Ministério do Trabalho, em Lisboa.

Gabriel Bastos referia-se em particular ao novo apoio social previsto na proposta de OE2021, designado por "Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores" para pessoas em situação de desproteção económica causada pela pandemia de covid-19, que varia entre 50 euros e 501,16 euros e cujo modelo tem sido criticado pelo Bloco de Esquerda.