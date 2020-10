Tancos

O principal arguido no caso do furto das armas de Tancos, João Paulino, entregou hoje à Polícia Judiciária as munições e as granadas que faltavam recuperar do material retirado dos paióis, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

Segundo a mesma fonte, elementos da PJ deslocaram-se hoje à tarde a Ansião, terra do arguido, para recolherem milhares de munições e as granadas que faltavam recuperar do material furtado dos paióis em 2017.

João Paulino, ex-fuzileiro, tinha proposto no início deste mês ao tribunal de Santarém devolver o material em falta e o pedido foi autorizado pelos juízes do processo e pelo Ministério Público.