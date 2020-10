Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse hoje que os produtores não serão mais afetados pelo que classificou de "pacote de maldades" e garantiu que o seu Ministério do Meio Ambiente "não atrapalha mais a vida" do empresariado.

"O nosso Ministério do Meio Ambiente realmente não atrapalha mais a vida de vocês. Muito pelo contrário, ajuda-os e muito. Relembrem há algum tempo como" órgãos de fiscalização ambiental "tratavam vocês e como esse tratamento atualmente é dispensado", afirmou Bolsonaro durante a inauguração de uma central de biogás no interior de São Paulo, tendo sido aplaudido pela plateia, segundo a imprensa local.

Ao lado do seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é acusado por várias organizações não-governamentais de "desmantelar" órgãos que controlam possíveis crimes nos ecossistemas brasileiros, Jair Bolsonaro disse ser bem-visto "pelo pessoal do campo".