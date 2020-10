Covid-19

As autoridades angolanas anunciaram hoje mais 126 infeções por covid-19 no país e seis mortes, aumentando o número de óbitos para 234.

Dos 126 novos casos, 30 foram reportados no Zaire, cinco na Huíla, três na Lunda Sul, dois em Benguela e igual número no Uíje, já Huambo, Cabinda, Cuanza Sul e Cunene tiveram um caso e Luanda conta com mais 80 infetados.

As idades variam entre 3 e 68 anos, sendo 88 de sexo masculino e 38 feminino