Covid-19

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) cabo-verdiana constatou hoje que a primeira semana para as eleições autárquicas no país foi marcada por "violação clara" de normas sanitárias e do Código de Conduta subscrito pelas candidaturas.

Em conferência de imprensa, na cidade da Praia, a presidente da CNE, Maria do Rosário Pereira, explicou que a primeira semana da campanha para as eleições autárquicas no país, em 25 de outubro, ficou marcada por ajuntamentos, aglomerações de pessoas, pela não utilização de máscaras e contactos físicos com os eleitores.

"Demonstrando a dificuldade dos candidatos em ajustarem as tradicionais e enraizadas atividades de porta a porta, reuniões e encontros ao contexto das restrições decorrentes da situação pandémica causada pela Covid-19", constatou a presidente da CNE.