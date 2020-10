Actualidade

Um álbum póstumo do compositor italiano Ennio Morricone, falecido em julho deste ano, vai reunir sete temas inéditos gravados entre 1960 e 1980, e será lançado em novembro, anuncia hoje a revista Variety.

"Morricone Secreto" é o título deste novo álbum, que será lançado a 06 de novembro, quatro dias antes da data em que o compositor completaria 92 anos, e cuja vida e obra foi hoje recordada numa cerimónia de entrega do Prémio Princesa das Astúrias e das Artes 2020, em Oviedo, Espanha.

Andrea Morricone, filho do músico italiano, recebeu o prémio em nome do criador de bandas sonoras para o cinema, numa cerimónia onde esteve também o compositor John Williams, igualmente premiado este ano com o galardão, anunciado em junho.