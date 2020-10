Covid-19

Três congregações judaicas em Rockland, nos Estados Unidos, estão a processar o governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, acusando-o de discriminação anti-semita, ao "reprimir" os encontros religiosos devido à pandemia covid-19.

O processo, que deu entrada no tribunal federal de Manhattan na quarta-feira, acusa o governador democrata de fazer comentários negativos, falsos e discriminatórios sobre a comunidade judaica ortodoxa, ao impor medidas para combater o vírus que se encontram em expansão nas chamadas "zonas vermelhas" da região.

"A maior parte dos grupos ultra-ortodoxos tem sido cooperativa com as autoridades. Há um número relativamente pequeno que não está a colaborar", comentou Cuomo aos jornalistas, após alguns rabis e sinagogas terem considerado as restrições religiosas anticonstitucionais.