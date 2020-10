Covid-19

O Brasil somou 754 mortes e 30.914 infetados pelo novo corornavírus nas últimas 24 horas, elevando para 153.214 o total de óbitos e ultrapassando os 5,2 milhões de casos (5.200.300), informou o Governo.

As autoridades de Saúde brasileiras investigam ainda uma eventual relação de 2.323 mortes com a covid-19, doença que está com uma taxa de letalidade de 2,9% no país.

De acordo com o Ministério da Saúde, o número de recuperados da doença chega a 4.619.560, enquanto que 427.526 infetados continuam sob acompanhamento médico.