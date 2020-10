Presidenciais

A candidata presidencial Ana Gomes considera que o anterior chefe de Estado, Cavaco Silva, fez bem ao exigir uma base política sólida antes de empossar em novembro de 2015 o primeiro Governo socialista liderado por António Costa.

Em entrevista à agência Lusa, a ex-eurodeputada socialista defende que a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021 "vai no bom sentido", espera que não haja crise política na atual conjuntura de crise sanitária, económica e social, mas entende que a presente situação de tensão negocial entre as forças políticas de esquerda não existiria se houvesse um acordo sólido de legislatura.

"Não critico o professor Cavaco Silva por ter feito essa exigência [de um acordo escrito em novembro de 2015]. Acho que foi positiva no sentido de ter ajudado a que se criasse a solução parlamentar de base estável que a que todos chamamos 'geringonça'", sustenta a ex-eurodeputada socialista.