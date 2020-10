Presidenciais

A candidata presidencial Ana Gomes critica severamente o Presidente da República pela sua atuação em matéria de política externa, afirmando que houve "vários momentos" que lhe desagradaram, como perante casos judiciais de Angola e Moçambique.

Em entrevista à agência Lusa, a antiga dirigente do PS cita, nomeadamente, casos referentes ao processo do ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente, bem como do desaparecimento do empresário português Américo Sebastião em Moçambique.