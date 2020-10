Venezuela

Os alunos na Venezuela estão há seis meses com aulas à distância, por causa da pandemia, mas por causa da fraca cobertura de rede, muitos passam o tempo "à pesca" da internet.

Em meados de março, para lutar contra a propagação do novo coronavírus, cerca de 8,2 milhões de alunos venezuelanos foram dispensados das aulas presenciais, com o ensino à distância como alternativa, mas a internet nem sempre funciona, num país com uma das redes mais lentas do mundo.

Segundo o 'site' Speedtest, a Venezuela estava em agosto na 169.ª posição entre 174 países testados.