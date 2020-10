Nagorno-Karabakh

Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas após um ataque com mísseis esta madrugada a uma zona residencial em Ganja, a segunda maior cidade do Azerbaijão, informaram as autoridades.

"O lançamento destes mísseis contra localidades densamente povoadas mostra a mentalidade imoral e esquizofrénica da liderança político-militar da Arménia", escreveu Hikmat Hajiyev, conselheiro do Presidente do Azerbaijão, na rede social Twitter, precisando que os mísseis eram do tipo 'Scud'.

Hajiyev frisou que a cidade de Ganja está longe da zona de conflito, pelo que o ataque, que qualificou como "crime de guerra", não respondeu a qualquer necessidade militar.