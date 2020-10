Moçambique/Ciclones

(REPETIÇÃO) Maputo, 17 out 2020 (Lusa) - O embaixador da União Europeia (UE) em Moçambique alertou em entrevista à Lusa para a vulnerabilidade das famílias que ainda não conseguiram reconstruir as suas casas, após a passagem do ciclone Idai no centro do país, em março de 2019.

"A nossa preocupação está naquelas famílias que ainda estão em lugares temporários e zonas de reassentamento. Esta deve ser a nossa prioridade", declarou António Sanchez-Benedito, após uma visita à região centro do país.