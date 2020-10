Actualidade

A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 (ENM2030), que será apresentada na segunda-feira no Funchal, com a presença do ministro da tutela, destaca a aquicultura praticada na Madeira como um exemplo de "maturidade" a seguir ao nível nacional.

"O reforço da aquicultura 'offshore' [afastada da costa], já realizada na Região Autónoma da Madeira com maturidade, é uma das linhas de atuação a prosseguir, valorizando e capitalizando o conhecimento adquirido e promovendo efeitos de arrastamento para outros setores, como o turismo e outras atividades 'offshore'", refere o documento, cujo período de consulta pública decorre até 02 de novembro.

O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, que se encontra no Porto Santo, no âmbito de uma expedição científica organizada pelo grupo MARE-Madeira, participa na segunda-feira na apresentação do documento, no Funchal.