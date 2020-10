Presidenciais

O candidato à Presidência da República João Ferreira defendeu hoje, na Marinha Grande, mecanismos de acompanhamento das ações de recuperação do Pinhal de Leiria, devastado há três anos pelo fogo.

Segundo o candidato apoiado pelo PCP, "devem ser criados mecanismos de acompanhamento e monitorização no terreno", envolvendo as populações e os autarcas da zona afetada pelo grande incêndio de 15 de outubro de 2017, bem como as organizações empenhadas no processo.

"Temos de olhar para o futuro, perspetivando a recuperação desta mata nacional de gestão pública", afirmou, durante uma visita ao também denominado Pinhal do Rei, com uma área superior a 11 mil hectares e que se estende por território do litoral nas freguesias da Marinha Grande e da Vieira, naquele município do distrito de Leiria.