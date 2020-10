Actualidade

Mário Silva, treinador do Rio Ave, prometeu hoje uma equipa "a jogar para vencer" na partida de domingo, frente ao líder Benfica, da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Sabendo que este jogo, como outros que tivemos no passado, são desafios de grande dificuldade, porque o campeonato está muito competitivo, temos de ter as nossas armas, uma ideia de jogo e um plano delineado para podermos jogar para vencer", disse o técnico do conjunto vila-condense.

Desde o início da época, o Rio Ave ainda não averbou qualquer derrota nos seis jogos realizados, tanto para o campeonato como para a Liga Europa (apesar de ter sido eliminado), algo que Mário Silva confessa dar algum "conforto" à equipa, mas mostrando a ambição de amealhar mais triunfos.