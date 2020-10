Covid-19

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, entrou hoje em quarentena após um dos seus guarda-costas ter testado positivo à covid-19, anunciou um dos seus porta-vozes.

"O presidente ficou hoje em quarentena, porque um guarda-costas testou positivo à covid-19", disse à AFP um dos seus porta-vozes.

O guarda-costas infetado faz parte do comando do escritório federal da polícia criminal e é uma pessoa de contacto de primeiro grau do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, de 64 anos.