Açores/Eleições

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) acusou hoje o Governo dos Açores, socialista, de anunciar planos "muito grandiosos" que depois não são concretizados, sublinhando que "é preciso uma mudança" nas eleições regionais de 25 de outubro.

Catarina Martins falava aos jornalistas após uma visita ao Centro de Controlo Oceânico da NAV Portugal na ilha de Santa Maria, no âmbito da campanha para as legislativas regionais, onde esteve acompanhada pelo coordenador regional do partido, António Lima, e pelo cabeça de lista pelo círculo da ilha, Pedro Amaral.

"Sempre que venho aos Açores oiço falar de tantos planos, sempre muito grandiosos e que depois nunca se concretizam. E ao longo destes anos, em que anunciam planos que nunca concretizam, alguns enriqueceram muito, a economia até cresceu, mas as desigualdades e a pobreza aumentaram nos Açores. Seguramente é preciso uma mudança", afirmou a coordenadora bloquista.