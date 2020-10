Actualidade

Gil Vicente e Tondela empataram hoje 1-1, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol, no qual a equipa tondelense jogou com menos um jogador desde os 12 minutos, devido à expulsão do guarda-redes Babacar Mbaye.

Em Barcelos, os anfitriões - que ainda não perderam na prova - inauguraram o marcador aos 25 minutos, por intermédio do avançado brasileiro Samuel Lino, mas o Tondela restabeleceu a igualdade aos 58, com um golo do defesa Filipe Ferreira.

O Gil Vicente, que tem um jogo em atraso, com o Sporting, subiu ao sétimo lugar, com cinco pontos, enquanto o Tondela ocupa a 16.ª e antepenúltima posição, com dois, continuando sem vencer na competição, após a realização de quatro partidas.