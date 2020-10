Covid-19

Itália registou 10.925 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais alto desde o início da pandemia, e somou mais 47 mortos, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

As novas infeções, mais 915 que nas 24 horas anteriores, surgem também num momento em que o país regista um recorde diário de testes de despistagem realizados, com 165.837, refere o departamento governamental, citado pela agência noticiosa Efe.

No total, desde o início da pandemia em Itália, a 21 de fevereiro, as autoridades sanitárias italianas já detetaram 402.536 infetados com o novo coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela covid-19.